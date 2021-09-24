سطيف: مصرع شخصين في حادث مرور بالطريق السيار عين آرنات

لقي فجر اليوم شخصين مصرعهما في حادث مرور خطير بالطريق السيار شرق غرب أ1. بإقليم بلدية عين آرنات اتجاه سطيف بعد محطة الخدمات البابور.

وتمثل الحادث في انحراف شاحنة من الحجم المتوسط (ايزوزي ترقيم ولاية باتنة) واصطدامها بالفاصل الإسمنتي وانقلابها. ما أدى إلى وفاة السائق ومرافقه متأثرين بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها وهما رجلين من نفس العمر تقريبا (46 سنة).

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن فرق النجدة لمركز الحماية المدنية عين السفيهة بسطيف تدخلت قبل فجر هذا الجمعة على الساعة 02 و47 دقيقة. أين تم نقل جثتين بعد إنهاء مصالح الدرك الوطني من التحقيق في ظروف هذا الحادث الأليم.