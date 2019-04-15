سطيف.. مصرع عاملين أثناء تأديتهما لعملهما بالعلمة

لقي عاملين مصرعهما في حادث وقع لهما أثناء تأديتهما للعملهما في العلمة بسطيف،حسب بيان لمصالح الحماية المدنية ورد اليوم الإثنين.

وأوضح ذات البيان، أن الحادث وقع مساء أمس، حيث كان الضحيتان بصدد إنزال سلعة من شاحنة ووضعها داخل مستودع.

لتسقط عليهما سدة السلع الموضوعة من شدة الثقل، وفقا لنفس المصدر.

وأضاف ذات البيان، أن الشخصين الأول شاب في مقتبل العمر يبلغ 21 سنة من العمر ويدعى “أ ـ ش”.

أما الضحية الثاني في عقده الرابع من العمر، و ويسمى “ر ـ ح” و هو أب لـ6 أطفال .

مصالح الحماية المدنية سجلت تدخلها لنقل الضحايا إلى مستشفى العلمة ، كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث الأليم.