سطيف.. مصرع 4 أطفال غرقاً داخل مجمع مائي بعين آزال

لقي أربعة أطفال حتفهم غرقاً، داخل مجمع مائي لتربية المائيات، بدوار رمادة في بلدية عين الحجر، دائرة عين آزال، جنوب ولاية سطيف.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تم انتشال جثث الأطفال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة.

وأوضحت المصالح ذاتها بأن المجمع المائي الذي وقع فيه الحادث يبلغ طوله وعرضه حوالي 60 متراً، فيما يصل عمقه إلى نحو 15 متراً.

وتم خلال عملية التدخل تسخير فرقة للغطس، وأخرى للتدخل في الأماكن الوعرة، وسيارة إسعاف طبية وسيارتي إسعاف وشاحنة تدخل، بمشاركة 18 عنصراً بقيادة رئيس الوحدة ورئيسي الفرقتين المتخصصتين.

وأشار البيان إلى أن العملية لا تزال متواصلة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.