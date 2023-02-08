سطيف.. معلمة تعاقب تلاميذتها بقص شعرهم داخل القسم

قامت، معلمة السنة الخامسة ابتدائي بمدرسة الشهيد سعد الله عمار بجميلة في سطيف، بمعاقبة 4 تلاميذ بقص شعرهم بواسطة مقص داخل القسم وأمام زملائهم. مما جعل بعضهم لا يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفترة المسائية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار أون لاين، فإن المعلمة، قدمت اعتذارها لأولياء التلاميذ الذين قصت شعرهم. إلا أن مديرية التربية كلّفت المفتش ومدير الابتدائية برفع تقرير رسمي على الأستاذة. وهذا من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية التي تستحقها –حسب ما أفادت به مديرية التربية للولاية.

كما أثارت الحادثة بعد انتشار صور التلاميذ على مختلف صفحات الفايسبوك، غضب واستياء وسط الرأي العام. داعين، السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلمة.