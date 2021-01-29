سطيف: مقتل أب لطفلين بطعنة خنجر من طرف شاب يبلغ 23 سنة بعين أرنات

اهتزت بلدية عين أرنات،صبيحة اليوم،على وقع جريمة قتل بحي 1500 مسكن، راح ضحيتها شاب صاحب 29 سنة أب لطفلين.

وذلك على يد شاب يبلغ من العمر 23 سنة، وحسب مصادر ”النهار”، فان القاتل أقدم على فعلته بعدما خدع الضحية الذي يعد جاره.

بسبب ملاسنات كلامية دارت بينهم بحضور والد القاتل، مستغلا هدوء الضحية من الكلام.

أين أوهمه بأنه يريد مسامحته وهو يتقرب منه لمعانقته، ليفاجئه بطعنة خنجر بين البطن والفخذ.

ليصيب الشريان الرئيسي، ورغم محاولة أب القاتل إسعاف الضحية الا انه فارق الحياة متأثرا بنزيف حاد.

ليلوذ بعد ذلك بالفرار إلى بيت أحد الجيران المتواجد بالجوار، فيما أكد نفس المصدر أن عائلة الضحية من أعمامه وأخواله فقدوا السيطرة على أنفسهم من هول الصدمة.

فاقتحموا بيت القاتل باحثين عليه، محطمين كل شيئ يصادف طريقهم فيما تدخلت عناصر الدرك الوطني على جناح السرعة.

وذلك لاحتواء الوضع الأمني من الانفلات، وحسب مصدر من الدرك الوطني فلقد أكد أن القاتل تم توقيفه حال وقوع الجريمة.

بعدما تم تفعيل عنصر الاستعلام والبحث ليتم ابعاده عن منطقة الخطر بتعزيز أمني مكثف.

وهو يتواجد الآن بمقر الدرك للتحقيق معه بعد العثور على أداة الجريمة والمتمثلة في خنجرين إلى أن يتم تقديمه إلى الجهات القضائية .

فور الانتهاء من استكمال كل المعلومات التي تخص الملف.

مضيفا أن الشاب القاتل كان متعاطي للمهلوسات ومعروف عليه أنه شاب منحرف ومسبوق قضائيا.