سطيف: مقتل حارس بطعنات خنجر على مستوى الرقبة

إهتزت ولاية سطيف فجر اليوم على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها حارس لمستودع بيع الأدوات المدرسية بالجملة. تابعة لاحد الخواص ببلدية الحامة دائرة عين ازال جنوب سطيف.

وحسب مصادر النهار ، فقد تم العثور على الضحية (د.ص) صاحب 69 سنة غارقا في دمائه . الوقت الذي وصل فيه أفراد فرقة الدرك الوطني للحامة التابعة لكتيبة الاقليمية عين ازال. و التي طوقت ساحة الجريمة. و مباشرة التحقيقات الميدانية مع كل الأطراف لجمع الأدلة والشهادات اين تبين ان الضحية قتل بطعنة خنجر على مستوى الرقبة من طرف المشتبه فيه الذي يكون إبن رب عمله الذي وظّفه كحارس مستودع خاص ببيع الأدوات المدرسية بالجملة.

وحسب نفس المصدر فان فرقة الدرك الوطني تمكنت من توقيف المشبه فيه في ظرف قياسي. والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الجريمة الى حين تقديمه امام العدالة تبقى القضية للمتابعة