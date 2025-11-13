سطيف .. مقتل شاب ببلدية بيضاء برج

اهتزت ولاية سطيف، مساء اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل مروّعة بقرية الزراية، بلدية بيضاء برج، راح ضحيتها الشاب (صادق،ب)، إثر طلق ناري من بندقية صيد، أودى بحياته في عين المكان.

وحسب مصادر النهار، فإن الجريمة وقعت بعد شجار دار بين شابين من القرية نفسها بسبب خلافات وتلاسن حاد.

فيما أفادت المصادر نفسها بأن عناصر الدرك الوطني ألقت القبض على الجاني في ظرف وجيز. وهو الآن محل توقيف مع حجز السلاح الناري المستعمل في الجريمةآ في انتظار استكمال التحقيق لتقديمه أمام الجهات القصائية .