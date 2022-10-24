سطيف: مقتل شاب بحي الشناوة وسط مدينة العلمة بمفك براغي

اهتزت مدينة العلمة منذ قليل على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب(ح.ز) في سن الزهور. صاحب 23 ربيعا بحي كحول 500 مسكن المعروف بحي الشناوة وسط مدينة العلمة.

وحسب مصادر النهار اون لاين فإن الجاني أجهز على الضحية بسلاح ابيض يتمثل في مفك براغي بعد مناوشات دارت بينهما. ليسقط ارضا مع ارتطام رأسه على حافة الرصيف الامر الذي جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

الوقت الذي انتشرت فيه عناصر الأمن في عملية البحث عن الجاني. ليتم القبض عليه في وقت وجيز بمسكنه العائلي مع اقتداءه الى مقر امن الداىرة للتحقيق معه في ملابسات الجريمة التي اقترفها. في انتظار تقديمه الى العدالة كما اكد نفس المصدر ان الجريمة سببها داىما المهلوسات والمخدرات التي جعلت نسبة الاجرام تعرف ارتفاعا. سيما وان وقاىع الجريمة التي وقعت بحي لقوارص منذ قرابة العشرة أيام مطابقة لنفس جريمة اليوم.