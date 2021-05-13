سطيف: مقتل شاب بطعنات خنجر في أوّل أيام العيد بالعلمة

اهتزت مدينة العلمة ولاية سطيف على وقع جريمة قتل شنعار راح ضحيتها شاب في سن الزهور (ش.إ) البالغ من العمر 19 سنة.

الضحية تلقى خمس طعنات خنجر على مستوى القلب والصدر والفخض ما تسبب في لفظ انفاسه الاخيرة قبل لحظات بالقرب من مسجد أسامة ابن زيد بحي لعبيدي متأثرا بالجروح البليغة.

هذا وأصاب الجاني الذي هو من نفس عمر الضحية الشريان ما جعله ينزف من الدم بسرعة.

وحسب مصادر النهار اون لاين فان الجاني كان صديق الضحية الذي عرفت علاقتهم توترا بسبب خلافات يجهلها المصدر .

ليكون أول ايام عيد الفطر موعدا لتصفية الحسابات أمام ذهول المارة الذين استنكروا بشدة هاته الجرائم التي اصبحت تستهدف هاته الفئة من الشباب.

في حين استنفرت عناصر الشرطة لتطوق المكان اين فتحت تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الجريمة.

ليتم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير بالعلمة.