سطيف: مقتل شاب بطعنة خنجر على مستوى القلب

إهتزت مدينة العلمة، صبيحة اليوم الجمعة، على جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

الضحية المدعو “معيزة النوي” صاحب الـ23 سنة تعرض لطعنة بالخنجر على مستوى قلبه.

وحسب مصادر للنهار أون لاين، فإن الجريمة وقعت بعد جلسة خمر أفضت لشجار عنيف مع ثلاثة شباب، من بني أترابه، ليتلقى طعنة على مستوى القلب أردته قتيلا بعين المكان.

وأفادت ذات المصادر أن الشاب تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “صروب الخثير”، وتم توقيف الجنات في ظرف وجيز من طرف أمن دائرة العلمة.

وتم فتح تحقيق معمق حول ملابسات الجريمة لمعرفة الأسباب الحقيقية.