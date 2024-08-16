سطيف: مقتل عشريني بعيار ناري بقرية زراية بيضاء برج

اهتزت قرية زراية بلدية بيضاء برج دائرة عين أزال بسطيف على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني (إ.س). بعد تعرضه لإطلاق نار من سلاح احد جيران الضحية. والذي أصيب على مستوى الراس بحر الأسبوع الجاري.

وقد نقل على جناح السرعة إلى مستشفى عين أزال وبقي في العناية المركزة. إلا ان خطورة الإصابة حالت دون ان يستفيق من الغيبوبة مرة اخرى.

وحسب مصادر النهار فان الجاني الذي يبلغ من العمر عتيا اقدم على فعلته انتقاماً لابنه الذي ضربه الضحية. بقضيب من الحديد بعد شجار دار بين الشابين لأجل مخدرات. ليفزع اليه حاملا سلاحه الخاص (بندقية صيد) وسدد على راس الشاب الذي لم يتجاوز سنه عشرين سنة فارداه قتيلا. بعد صراعه مع الموت ثلاثة أيام في العناية المركزة.

كما اكد نفس المصدر ان الجاني القي عليه القبض من طرف الدرك الوطني في حينها رغم فراره إلى وجهة غير معروفة.

وتم تقديمه امام المحكمة المختصة الوقت الذي اشتعلت فيه شبكات التواصل الإجتماعي بمطالبة المجتمع المدني. والأئمة محاربة ظاهرة المخدرات واستهلاك المهلوسات الذي باتت تهدم أخلاق شباب الجزائر.