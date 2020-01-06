سطيف.. مناوشات كلامية تنتهي بجريمة قتل في حي “عين الموس”

اهتز، حي عين الموس وسط ولاية سطيف، مساء اليوم الإثنين، على وقع جريمة قتل شنعاء، أين راح ضحيتها مراهق.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإنّ جريمة القتل راح ضحيتها طفل مراهق المدعو نشادي محمد، والذي يبلغ من العمر 17 سنة.

حيثيات الجريمة، تعود إلى إقدام صاحب مطعم متخصص في بيع الشواء بطعن الضحية بخنجر في بطنه أمام المطعم الواقع في الحي المذكور.

وحسب شهود العيان، تعود أسباب الجريمة إلى وقوع مناوشات كلامية بين صاحب المطعم والمغدور.

وقد طلب الجاني من الضحية الإبتعاد عن واجهة المطعم، إلاّ أن تعنت الشاب زاد من غضب صاحب المطعم.

ليتوجه بسرعة إلى مطبخ المطعم حاملا معه خنجر، فإذا يقوم الجاني بتوجيه طعنات بسكين أردت الضحية قتيلا بعين المكان.