سطيف.. منع التنقل إلى جبال مڨرس بعين عباسة

أصدر والي ولاية سطيف، قرارا بمنع التنقل إلى جبال مڨرس، الكائنة ببلدية عين عباسة، خلال فترة تساقط الثلوج.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإنه يمنع منعا باتا التنقل إلى جبال مڨرس، الكائنة بلدية عين عباسة خلال فترة تساقط الثلـوج، ما يتسبب في صعوبة حركة المرور.

وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى غايـة السابعة (7:00) صباحا.

وأضاف البيان أن هذا القرار اتخِذَ حفاظا على سلامة المواطنين وحياتهم. كما يوضع نظام رقابة على مستوى المناطق المعنية من قبل المصالح المختصة لضمان الامثال لهده التدابير الاحترازية.

وأكد البيان أنه يتعرض كل مخالف لهذه التدابير للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

كما يكلف كل من الأمين العام للولاية، مدير التقنين والشؤون العامة، محافظ الغابات، مدير الحماية المدنية، مدير الأشغال العومية، رئيس أمن الولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رؤساء الدوائر، رؤساء المجلس الشعبي البلدي، بتنفيذ هذا القرار.