سطيف.. مواصلة عمليات إخماد حرائق غابات عموشة وآيت تيزي

تواصل فرق الحماية المدنية عموشة في سطيف، مدعمة بفرق أخرى من عين الكبيرة وكذا الرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات، إخماد حرائق غابات عموشة وإيت تيزي.

ويتم حاليا التدخل لإخماد حريق غابة بقرية الضيافات ببلدية عموشة، غير بعيد على الطريق الوطني رقم 09 الذي اندلع عشية البارحة.

وتسيطر مصالح الحماية على هذا الحريق، وعمليات إخماد بقايا مواقده والحراسة متواصلة على جبهة بطول 1200 متر.

وساهمت الرياح الحارة في انتشار أتى على مساحة حوالي17 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي، و3 هكتارات من الأحراش والحشائش.

هذا وتولت فرق الحماية المدنية بوعنداس الليلة الماضية، عملية إخماد حريق غابة بقرية عيسى وعلي ببلدية آيت تيزي.

أين أتت ألسنة النيران على مساحة حوالي هكتارين من أشجار الصنوبر الحلبي، والصفصاف والأدغال والحشائش، حيث تواصلت العملية دون انقطاع إلى غاية الإخماد النهائي له فجر اليوم السبت.

ودعت مصالح الحماية المدنية، المواطنين، وخصوصا ساكني المناطق المحاذية للغابات والمزارع خلال هذه الفترة من الصيف التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، إلى الحراسة ومنع استعمال النار خارج المنزل.

بالإضافة إلى إبلاغ مصالح الحماية المدنية عن أي حريق في بدايته بالاتصال على الرقمين 14 أو 1021، وتأكيد ذلك وإن كان بمعاودة الاتصال مرة أخرى دون الاتكال على الغير.

وكذا المساهمة في عمليات الإخماد بالتعاون مع الحضور، للحد من انتشاره الكارثي.