سطيف..نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا بلغت 19.57 بالمائة

كشف المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي روابح حمزة، أن ولاية سطيف إستفادت من 529 ألف و494 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتمتلك 235 ألف و576 جرعة من مخزون اللقاحات.

وقال روابح في تصريح لإذاعة سطيف اليوم على هامش لقاء تحضيري لليوم الوطني للتلقيح، أنه إلى غاية بداية الأسبوع الجاري وصلت نسبة التلقيح في سطيف إلى 19.57بالمائة.

وأضاف ذات المتحدث، أن مديرية الصحة لولاية سطيف أنجزت دراسة شملت 515 حالة وفاة بفيروس كورونا غير ملقحين لمعرفة أسباب الوفاة، وكشفت الدراسة أن الوفيات وبنسبة كبيرة كانت لدى المسنين وذوي الأمراض المزمنة، ولا يوجد من بين الموتى أي شخص تلقى اللقاح.

مشيرا أنه خلال الموجة الأخيرة لم يسجل أي ملقح أصيب بكورونا وطلب الأوكسجين أو تدهورت حالته إلى حد الإنعاش.