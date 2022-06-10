سطيف..نشوب حريق بمستودع لتخزين أجهزة من البلاستيك بمزلوق 

شب حريق فجر اليوم الجمعة، والذي طال مخزن لمواد جاهزة يغلب عليها البلاستيك بحي الحشيشية بلدية مزلوق جنوب غرب سطيف.

وفي هذا السياق، أكدت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أن كل الوسائل اللازمة لإخماد الحريق اتخذت، والمتمثلة في ثمانية شاحنات تدخل وسيارتين للاسعاف، وسيارتين لقيادة العمليات باجمالي 45 عون تدخل بمختلف الرتب.

وهذا تحت إشراف مدير الحماية الحماية المدنية بالنيابة. كما أكد نفس البيان أن الحريق بعد ساعة ونصف الساعة من المواجهة تمت السيطرة عليه.

فيما تواصلت عمليات الفرز والتقليب، واخماد بقايا الحريق إلى غاية الساعة السادسة، من هذا الصباح ولاتزال عملية الحراسة وتقدير الخسائر متواصلة.

مضيفا انه لم يخلف الحريق إصابات بشرية، لكن تسبب في احتراق واتلاف كميات هامة من اللوازم الجاهزة الخاصة بانجاز الشبكات الداخلية لاتصالات الانترنيت من كوابل، قولوت، توصيلات، خزائن.

فيما أشارت مصادر الحماية المدنية ان الفرق المتدخلة تمكنت من حماية كمات معتبرة أخرى من هذه المواد التي كانت كلها مخزنة في مستودع في الطابق الأرضي من البناية على مساحة اجمالية مقدرة بحوالي 300 متر مربع، وحماية الطابق العلوي من البناية ومنزل بالجوار.

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