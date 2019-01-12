سجلت مصالح الحماية المدنية، لولاية سطيف، وخلال 48 ساعة الأخيرة وفاة شخصين، في حادثين مختلفين، كما تم إنقاذ 10أفراد من الإختناق بالغاز.

وحسب بيان منذات المصالح، أنه الحادث الأول توفيت فيه إمرأة في الخمسنيات من العمر، والقاطنة بحي 20أوت 1955 بسطيف إثر تكهرب في شقتها.

أما بالنسبة للحادث الثاني، أدى إلى وفاة مرافق سائق شاحنة متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الرأس على إثر حادث إنزلاق وسقوط بقرية “الملسة” بلدية مزلوق.

هذا وتمكنت ذات المصالح من إنقاذ 10 أشخاص من خطر القاتل الصامت بكل من صالح باي، بني وسين وقجال في حوادث منزلية على إثر إستنشاق الغاز المحترق.

كما تم تسجيل 14 حادث مرور في مناطق مختلفة عبر طرق الولاية تم خلالها إنقاذ 27 شخصا.