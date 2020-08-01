سطيف.. هلاك شخصين في حادث مرور بالعلمة

لقي شابين حتفهما والثالث في حالة صحية جد صعبة، بعد تعرضهم لحادث مرور خطير، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحسب مصادر “النهار اون لاين”، فإن الحادث وقع في الطريق الرابط بين بلديتي العلمة والقلتة الزرقاء بولاية سطيف.

وكان الضحايا، على متن سيارة من نوع “رونو كوبيس”.

الشبان الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم مابين 20 و30 سنة، تعرضوا لحادث إنقلاب سيارتهم عدّة مرات، قبل أن تقف بعمود كهربائي.

وأسفر الحادث، عن تضرر السائق ومرافقه الثاني الذين لفظا أنفاسهما الأخيرة في طريقهم لمستشفى صروب الخثير بالعلمة.

في حين يتواجد الضحية الثالث بالعناية المركزة وحالته جد خطيرة، بسبب الكسور العديد في أنحاء مختلفة من جسده.