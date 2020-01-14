سطيف.. هلاك عجوز وإبنتها بدوار تاشودة إختناقًا بالغاز

عُثر، اليوم الثلاثاء، على عجوز وإبنتها جثتين هامدتين بمنزلهما الكائن بدوار تاشودة دائرة بئر العرش، ولاية سطيف.

وحسب مصدر “النهار أون لاين”،العجوز الطاعنة في السن، من عائلة بشول، وإبنتها صاحبة 52 يعيشان بشقة في عمارة بدوار تاشودة.

موضحًا أنّ سبب الوفاة غاز أحادي الكربون المنبعث من موقد المطبخ وفوقه قطعة من الحديد وضعاها كمدفأة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أنّ الإبلاغ عنهما جاء من طرف قريبة لهما، تقطن بمدينة سطيف والتي جاءت بحثًا عنهما محاولة مرارًا وتكرارًا طرق الباب لكن لا أحد يجيب.

حيث توجهت إلى الدرك الوطني محل الإختصاص، الذين قاموا بفتح الباب بالقوة ليعثروا الضحيتين.

ليصل إجمالي عدد ضحايا القاتل الصامت منذ الفاتح جانفي، إلى 11 قتيلًا بالولاية.