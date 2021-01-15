سطيف.. هلاك 3 شبان في حادث مرور ببلدية قجال

أخبار الجزائر
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سطيف.. هلاك 3 شبان في حادث مرور ببلدية قجال
بقلم خالد زوبيري

لقي ثلاث شبان حتفهم، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث مرور أليم ببلدية قجال ولاية سطيف.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن هذا الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية (هونداي I10) على الطريق الوطني رقم 75، واصطدامها بجدار الإحاطة لمحطة الوقود “جواد” بمنطقة لمزارة بلدية قجال 20كم جنوب شرق سطيف.
هذا وخلف الحادث وفاة ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 24و26سنة، واصابة فتاة تبلغ من العمر حوالي 22سنة.
وقد تم نقل جثت الضحايا إلى المستشفى الجامعي سطيف، بحضور مصالح الدرك الوطني ورئيس البلدية.

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