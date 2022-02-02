سطيف: والد الضحـايا ..” كنت نلعب مع وليدي خرجت ووليت لقيت الدّار تحرقت !!”

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إرتفع عدد ضحايا إنفجار الغاز في عين ولمان بسطيف، مساء أمس الثلاثاء إلى 8 قتلى مع تسجيل عدد من الجرحى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية الحادث وقع إثر تسرب للغاز الحـادث وقـع في ورشة لتخزين العطور بحي 583 مسكن بعين ولمان. أين وصل عدد ضحايا إنفجار الغاز إلى 8قتلى.

ووفق مصالح سونلغاز فإن النيران بعد إندلاعها مست قنوات وتوصيلات لغاز المدينة.

ليتم نقل جثامين إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان، والجرحى بالعشرات يتلقون الإسعافات حاليا بمصلحة الإستعجالات”. فيما لا تزال عملية الإنقاذ جارية.

من جهتها فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادث.

وعلى إثر ذلك ومباشرة تنقل والي ولا ية سطيف إلى عين المكان من أجل معاينة الأضرار وتفقد الضحايا.

كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة ضحايا ضحايا إنفجار الغاز بعين ولمان في سطيف. والتي راح ضحيتها 8 أشخاص فيما اصيب 14 أخرين.

كما اسدى الرئيس تبون تعليمات للوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان للتكفل الفوري بالمصابين.

وجاء في مضمون التعزية : “يتقدم رئيس الجمهورية بأصدق عبارات التعازي وأخلص المواساة لعائلات الضحايا ، متمنيّا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وخلف حادث إنفجار الغاز اليوم الثلاثاء وفاة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب إصابة 14 آخرين. وذلك بالمكان المسمى تجزئة لعماشة بحي 583 مسكن في بلدية عين ولمان. كما تبع الإنفجار، إنتشار حريق إلى نحو 3 منازل مجاورة”.