سطيف.. وضع حد لشبكة إجرامية تحترف تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية

وضعت الفرقة الإقتصادية و المالية لأمن ولاية سطيف حدا لنشاط شبكة إجرامية تضم تسعة (9) أشخاص من بينهم امرأتين يحترفون تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية.

وحسب ما جاء في بيان صادر عن أمن الولاية، فإن المعنيين قد تورطوا في عملية تزوير تأشيرات السفر إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية معتبرة مع حجز 13 جواز سفر مثبتة عليها تأشيرات مزورة، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي تستخدم في التزوير.

وأوضح المصدر نفسه، بأن حيثيات القضية تعود إلى مباشرة تحريات عقب توقيف أحد الأشخاص وهو بصدد مغادرة التراب الوطني عبر مطار 8 ماي 1945 بسطيف، حيث تفطن عناصر شرطة الحدود إلى أنه يحمل جواز سفر مثبتة عليه تأشيرة مزورة، ليتم فتح تحقيق معمق بخصوص القضية الذي بين ضلوع وكالة للسياحة و الأسفار في عمليات تزوير تأشيرات أجنبية لدولة أوروبية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة، يضيف البيان.

وبمواصلة التحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم مما أسفر عن استرجاع 13 جواز سفر به تأشيرات مزورة, إلى جانب معدات تستخدم في عملية التزوير، وفقا لذات الوثيقة.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية، عن قضية “التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.