سطيف: وضع حد لنشاط 3 أفراد يروجون المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تحترف ترويج المخدرات.

وتتشكل المجموعة الاجرامية من ثلاثة أفراد كانوا بصدد نقل رطل من المخدرات (كيف معالج) قصد ترويجه وسط مدينة سطيف.

واطر العملية أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف.

وجاءت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة ترويج كمية من المخدرات من قبل 03 أشخاص وسط المدينة سطيف.

ليتم إطلاق أبحاث مكنت من تحديد هويات المشتبه بهم، الذي أثبتت التحريات بأنهم يشكلون عصابة إجرامية تمتهن ترويج هذه السموم.

ليتم رسم خطة محكمة مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم وحتى المركبة السياحية التي يستعملونها أثناء تنقلاتهم.

وتم توقيفهم متن تلك المركبة في حالة تلبس بحيازة كمية من المخدرات ناهز وزنها “الرطل”.

وحولوا مباشرة إلى مقر الفرقة التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، قصد كشف مصدر تلك السموم.

وقد أنجزت الضبطية القضائية وبعد استكمالها للإجراءات القانونية اللازمة، ملفا جزائيا ضد المتورطين الثلاثة.

وهذا عن تهمة حيازة المخدرات قصد الإتجار غير المشروع بها، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للبت فيه.