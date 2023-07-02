سطيف: وضع حيز الخدمة مشروع تزويد 6 بلديات بالمياه الصالحه للشرب

وضع والي ولاية سطيف محمد الأمين درامشي حيز الخدمة مشروع تزويد 06 بلديات بالمياه الصالحه للشرب. انطلاقا من منبع واد البارد بغلاف مالي يقدر ب 365 مليار سنتيم.

وأكد الوالي خلال إشرافه على العملية، أن هذا المشروع الضخم يزود 280.000 الف نسمة بسرعة تدفق 150لتر في الثانية. كما استبشر خيرا سكان المنطقة المسماة الماعلي المتواجدة إقليميا ببلدية تيزي نبشار مكان مضخة التزويد بهذا المكسب. الذي من شأنه أن يضع حد لمعاناة ساكني منطقة شمال سطيف التي دامت لعقود من الزمن.

فيما اعتبر البعض الآخر أن استغلال الموارد الماىية التي تزخر بيها منطقة سطيف هو التجسيد الفعلي الذي سهرت عليه السلطات المحلية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي يلح على التنمية المستدامة ورفع الغبن على المناطق الأكثر تضرار من البيروقراطية.