سطيف.. وفاة أحد ضحايا انفجار منزل

توفي، اليوم الأحد، أحد 17 ضحية، التي خلفها الانفجار الذي وقع أول أمس وسط مدينة سطيف . والأمر يتعلق بذكر يبلغ من العمر 28 سنة. حسب ما افادت به إذاعة سطيف.

للإشارة، أصيب 16 شخصا آخر في حادث انفجار غاز الذي وقع في بناية وسط سطيف. وتتراوح أعمارهم بين 25 و65 سنة.

والجدير بالذكر أن البناية تتكون من طابقين أرضي وأربع طوابق علوية، تتربع على مساحة حوالي 400 متر مربع.

من جهتها سخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 7 سيارات إسعاف و 3شاحنات تدخل بكامل طواقمها، فيما لا تزال العملية جارية يضيف البيان.

ومن جهته، تنقل والي ولاية سطيف محمد أمين درامشي، إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين. وتابع عن كثب عملية التكفل الصحي بهم، حسب بيان الولاية. كما قام ذات المسؤول بمعاينة موقع الحادث واطلع على الأضرار المادية التي لحقت بالمرآب.