سطيف: وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز

لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم إثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون بولاية سطيف.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد إهتزت مدينة عين ازال صبيحة اليوم الإثنين. على وقع إختناق عائلة تتكون من أربع أفراد. الام والبنت وكذا طفلين بحي قوادري وسط مدينة عين ازال.

وأفادت مصادر “النهار”، أن الضحايا تتراوح أعمارهم كالآتي: الأم 32 سنة، البنت 10 سنوات والطفلين 8_3 سنوات.

كما عثر على الضحايا في غرفة النوم، بعدما استنشقو الغازات المحروقة المنبعثة من المدفئة. فيما تنقلت مصالح الحماية المدينة والشرطة للتحقيق في ملابسات الحادث

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سطيف: إصابة 13 شخصا في إنفجار للغاز في منزلين

تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل حادثين منزليين متفرقين في إنفجار غاز المدينة ببلديتي بيضاء برج وعين الكبيرة.

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية عين آزال على الثامنة صباحا لحادث إنفجار في منزل فردي (ط+1) بمشتة أولاد سي لكحل. وتولت الفرق المتدخلة إسعاف ونقل إمرأتين مصابتين بإصابات خفيفة.

وحسب أهل العائلة والجيران فقد تكفلوا بإمكانياتهم الخاصة قبل وصول النجدات. ونقل 10 مصابين في الإنفجار بجروح متفاوتة الخطورة إلى العيادة الصحية المتعدة الخدمات ومستشفى يوسف يعلاوي.

بالمقابل تسبب الإنفجار في انهيار شبه كلي للبناية وانهيار أجزاء من بناية مجاورة ملك لأخ صاحب المنزل الأول. ويرجع السبب المحتمل لتسرب غاز المدينة من الشبكة الداخلية لتوزيعه بالمنزل.

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية عين الكبيرة على 08 و30 دقيقة لحادث إنفجار غاز المدينة بمنزل بحي خليفة سياري. خلف حروق بدرجات متفاوتة لربة المنزل تبلغ من العمر 38 سنة، مع تحطم النوافذ والأبواب بالطابق الأرضي. والسبب المحتمل تسرب غاز المدينة من شبكة التوزيع الداخلية للمطبخ.

كما تم في ذات السياق، أنقذت مصالح الحماية المدنية أمس من إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة جراء إستنشاقهم للغاز بولاية باتنة. وتزامنا مع فصل الشتاء، تحذر مصالح الحماية المدنية المواطنين من الغاز المتسرب من مختلف الأجهزة.