سطيف: وفاة أربعيني سقط في بئر

لقي شخص أربعيني من العمر حتفه إثر سقوطه في بئر، فيما نجا شقيقه من موت محقق.

وحسب الخبر الوارد في اذاعة سطيف، اليوم السبت، ينحدر الشخص المتوفي وشقيقه من حي 171قطعة بقجال.

وأفاد المصدر أن الأخوان سقطا في بئر كانا يشتغلان ببناء جدرانه بمنطقة الزراقنة.

وأضاف الخبر الذي أوردته إذاعة سطيف أن البئر المنزلي بعمق أربع أمتار من الماء.

وتكرر نفس الحادث مع مواطن من ولاية البويرة، حيث تمكنت الحماية المدنية، من إخراجه من بئر بعمق 15 مترا.

للتذكير في 4 سبتمبر الماضي لفظ عاملان يبلغان من العمر 23 سنة و46 سنة، أنفاسهما الأخيرة داخل بئر ارتوازية بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بعنابة.

فيما تمكن عناصر الحماية المدنية من إنقاذ شخصين آخرين يبلغان من العمر 23 سنة و29 سنة، وإخراجهما سالمين من البئر.

وكان الضحايا بصدد تركيب مضخة مائية، لتزويد إحدى المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بالمياه، قبل أن يسقطوا داخل البئر التي يبلغ عمقها نحو 6 أمتار.