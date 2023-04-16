سطيف.. وفاة أم لطفلين اثر حريق في شقة ببلدية العلمة

لفظت أم لطفلين تبلغ 29 ربيعا انفاسها الأخيرة، اليوم، بمستشفى صروب الخثير بالعلمة بسبب حريق اندلع داخل شقة بحي الصباحية بلدية العلمة ولاية سطيف.

كما أصيب 3 أشخاص من أفراد عائلتها بحروق متفاوتة الخطورة، ويتعلق الأمر بكل من الأب 30 سنة الذي تعرضا لحروق من الدرجة الثانية.

والذي تم نقله من طرف الحماية المدنية الى مستشفى صروب الخثير، ومن ثم تم تحويله اليوم الى مستشفى الدويرة بالعاصمة لتعقد حالته الصحية.

وحسب مصادر النهار، التي وصفت ان الحروق التي عمت انحاء جسمه بأنها تعد من الدرجة الثالثة.

كما تعرضت البنت والإبن 7و6سنوات لحروق طفيفة على مستوى اليدين والتي تولت فرق إسعافات فرق التدخل لحماية المدنية بالعلمة من اسعافهم بالاسعافات الأولية.

ثم تم نقلهما إلى إستعجالات مستشفى العلمة واللذان غادرا المؤسسة الاستشفائية في نفس اليوم.

كما أكد نفس المصدر ان الحريق اجهز على أغراض المطبخ وتشوه كل جدران الشقة المتكونة من ثلاثة غرف.

في حين ترجع مصادر من الحماية المدنية سبب الحريق إلى قيام رب العائلة بعملية تنظيف خزان البنزين الخاص بسيارته على مستوى بهو الشقة حيث تتواجد المدفأة المشتعلة.

مما أدى إلى حدوث انفجار لخليط الغازات الملتهبة والذي كان متبوع بحريق.

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