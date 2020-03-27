سطيف.. وفاة أم وطفلتها إختناقا بالغاز بحي “عدل الهضاب”

لقيت أم رفقة طفلتها حتفهما إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية السطيف.

وكشفت مصادر للنهار أولاين، اليوم الجمعة، عن وفاة أم في العقد الخامس من عمرها وطفلتها البالغة من العمر 4 سنوات أختناقا بالغاز بحي عدل الهضاب بولاية سطيف.

وأشارت ذات المصادر أن الضحيتين تم إكتشافهما صبيحة اليوم من طرف الجيران، الذين أبلغوا فرق الحماية المدنية.

وتخلت أفراد الحماية المدنية لنقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف.

فيما قامت مصالح الأمن الحضري الخامس عشر لفتح تحقيق في ملابسات الحادث.