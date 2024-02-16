سطيف: وفاة إمرأة إثر احتراق شقة

تدخلت فرق الحماية المدنية لولاية سطيف صباح هذا اليوم على الساعة 10و 41د. لإخماد حريق شقة في الطابق الثاني لعمارة سكنية بحي 120 مسكن بيزار على شارع بحري الخير بمدينة سطيف.

وتسبب الحريق في وفاة إمرأة بالغة من العمر 67 سنة كانت وحدها في الشقة. أين تم إخماد الحريق ومنعه من الإنتشار. في انتظار نقل جثة الضحية بعد إتمام المصالح المعنية لتحقيقاتها الميدانية في ظروف وملابسات الحادث.

كما خلّف الحريق إحتراق معظم أغراض غرفة النوم مع إتلاف باقي أجزاء الشقة من آثار الدخان. في حين تبقى أسباب الحريق مجهولة.