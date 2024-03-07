سطيف: وفاة إمرأة إثر حريق شقة

لقيت امرأة حتفها، جراء نشوب حريق شقة في الطابق الثاني لعمارة سكنية بحي 120 مسكن بيزار على شارع بحري الخير بمدينة سطيف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية انها تدخلت صباح هذا اليوم على الساعة 10و41د لإخماد حريق الشقة. في الطابق الثاني لعمارة سكنية بحي 120 مسكن بيزار على شارع بحري الخير بمدينة سطيف.

مشيرة ان الحادث تسبب بكل في وفاة امرأة بالغة من العمر 67سنة كانت وحدها في الشقة. فيما تم إخماد الحريق ومنعه من الانتشار.

يشار أنه بعد اتمام المصالح المعنية لتحقيقاتها الميدانية في ظروف الحادث، سيتم نقل جثة الضحية -رحمة الله عليها-، حسب نفس المصدر.

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