سطيف: وفاة إمراة اختناقا بالغاز

لقيت إمراة حتفها اليوم الخميس، بعد استنشاقها لغازات الاحتراق السامة المنبعثة من موقد الطهي، في شقتهم بحي سوق الاثنين ببلدية آيت تيزي بولاية سطيف.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بوعنداس صبيحة اليوم الخميس على الساعة 10 و27 دقيقة، لنجدة أفراد عائلة جراء استنشاق غازات الاحتراق السامة، في شقتهم بحي سوق الاثنين بلدية آيت تيزي في أقصى شمال غرب سطيف.

وحسب ذات البيان، اتضح وفاة إمرأة بالغة من العمر 52 سنة، وإصابة زوجها شيخ يبلغ من العمر 80 سنة الذي كان فاقدا للوعي.

حيث يرجع سبب ذلك إلى استعمال موقد الطهي (الطابونة) في التدفئة، علما أن الضحيتين حلتا يوم أمس من ديار الغربة فرنسا.

هذا و تولت الفرق المتدخلة إسعاف وإجلاء الضحيتين إلى العيادة الصحية بوعنداس.

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