سطيف: وفاة إمراة و9 جرحى إثر اصطدام بين حافلة وسيارة

خلّف حادث مرور خطير بين حافلة للنقل الحضري وسيارة نفعية بسطيف قتيل من جنس انثى في عين المكان. و العديد من الجرحى بالطريق المزدوج المؤدي إلى سكنات عدل العلمة.

وحسب مصادر “النهار” فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة. تنقل شخصيا لمعاينة الحادث رفقة شرطة أمن الحضري الرابع الذين طوقوا المكان بالشريط مسرح الحادث.

وتجدر الاشارة إلى أن قوة الصدمة جعلت الحافلة تنقلب رأسا على عقب ما يفسر السرعة المفرطة المستعملة داخل منطقة سكنية آهلة بالسكان.