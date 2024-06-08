سطيف: وفاة الشاب “فنيش خليل” بعد معاناة كبيرة من حروق درجة 3

نزل خبر وفاة الشاب خليل فنيش على عائلته وساكنة سطيف كصاعقة بعد صراعه مع الحروق لمدة 20 يوم بداية من مستشفى سطيف الذي حوله إلى مستشفى المتخصص للحروق بولاية عنابة بسبب حروق درجة 3 التي اصابت كل جسده.

وفي نفس اليوم الذي خرجت فيه والدته عبر الفضاء الأزرق لتطلق نداء استغاثة ابنها. ودعت قناة النهار التي لبت لها النداء ورفعت صوت مطالبها إلى السلطات العليا للبلاد التي كانت تطالب بكل يأس التكفل بحالة ابنها الذي هو من ذوي الهمم.

وبعد تأكيد الأطباء ان حالته مستعصية وخطيرة جدا وحسب ما ورد للنهار انه لفظ انفاسه الأخيرة في الساعات الاولى من نهار اليوم تاركا وراءه ام ثكلى وإخوة يبكون بحرقة لفقدان الاخ والابن الذي كان المعيل الوحيد لهاته العائلة رغم إعاقته بعدما جعل من حظيرة السوق المغطى بحي 1014 مسكن مكانا يحرص فيه السيارات ومحل تعاطف السطايفية مع حاله بدفعهم لمستحقات الحراسة حتى وان كان التوقف لبرهة لعلمهم بحالته المزرية في كل الاتجاهات و الذي طالما يردد امي مسكينة وهاته الدراهم لاعانة امي المسكينة .