سطيف .. وفاة الضحية الثانية في حادث انفجار أنبوب الغار بالعلمة 

ارتفعت حصيلة حادث احتراق مركبة بعد انفجار أنبوب للغاز، أمس الثلاثاء، بالعلمة في سطيف إلى قتيلين.

الضحية الثاني لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم بمستشفى صروب العصير بالعلمة، بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.

وانفجر أنبوب لغاز المدينة، أمس، جراء أشغال على مستوى محور دوران الطريق السريع جن جن، في مدخل مدينة العلمة بولاية سطيف.

وخلّف الانفجار اندلاع حريق في سيارة كانت بالجوار، من نوع “رونو سامبول”، تفحمت بشكل كامل.

وتسبب الحادث في وفاة شخصين وإصابة آخر، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.