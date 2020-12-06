سطيف: وفاة خمسيني اختناقا بالغاز والسبب عش طائر الحمام

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف الليلة الماضية، حادث تسمم بغازات الاحتراق أودى بحياة رجل بالغ من العمر 52 عاما.

ولقي الرجل مصرعه تسمما بالقاتل الصامت في منزله (إقامته الثانية) بقرية عباد الشريف بلدية بني ورثيلان.

ويعود ذلك على الأرجح إلى استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون السام المنبعث من المدفأة.

وهذا بسبب انسداد قناة تصريف غازات الاحتراق بعش طائر الحمام.

وأفاد بيان الحماية المدنية أن المعني مقيم بنواحي العاصمة، وقدم لقريته قصد جني الزيتون.

ويعتبر هذا الحادث شبيه لحادث مماثل سجل في نفس النواحي اليوم الاول من هذا العام.

حيث لقي رجل وابنه (58 و16سنة) بقرية تالة وذرار بلدية عين لقراج، تسمما بالقاتل الصامت عند حضورهم لأجل جني الزيتون.

وحذرت الحماية المدنية المواطنين من مثل هذه الحوادث عند الغياب عن المنزل لمدة طويلة.

ولاسيما تفقد قنوات تصريف غازات الإحتراق وتجنب استعمال وسائل الطهي لدعم التدفئة، مع ضمان توفير تهوية كافية ودائمة للمنزل.