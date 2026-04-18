سطيف.. وفاة رجل وإصابة طفل في اصطدام قطار بحافلة صغيرة ببئر العرش

تسبب حادث اصطدام قطار بحافلة صغيرة بممر محروس ببلدية الولجة دائرة بئر العرش شرق سطيف في وفاة سائق الحافلة وإصابة طفل بأضرار بليغة.

وحسب مصادر من الحماية المدنية التي تدخلت هذه الليلة على الساعة 20:23 بفرق الحماية لوحدة بئر العرش تم وإجلاء الطفل إلى إستعجالات العيادة الصحية بير العرش مع نقل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العلمة.

فيما أكدت نفس المصادر ان ثلاثة نساء وطفل نجو من الحادث بأعجوبة دون تسجيل اي جروح.

تجدر الإشارة فان القطار خاص بنقل المحروقات كان يسير باتجاه الشرق.

لاتزال العملية جارية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وعمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.