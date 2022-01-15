سطيف: وفاة زوجين اختناقا بالغاز

لقي زوجين حتفهما اليوم السبت بعد استنشاقهما لغازات الاحتراق السامة المتسربة من جهاز التدفئة شرق مدينة سطيف.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بعد ظهر هذا اليوم السبت على الساعة 13و28دقيقة لحادث اختناق منزلي.

حيث تسبب في وفاة رجل وزوجته في شقة بحي تينار القطب الحضري الجديد، شرق مدينة سطيف، نتيجة استنشاق غازات الاحتراق السامة المتسربة من جهاز التدفئة.

وأضاف البيان أن الضحيتين هما شابين يبلغان من العمر 27و21سنة، كما حلف الحادث إلى نفوق عصفورين في قفصهما في نفس الشقة.

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إكتشاف حالة إصابة “بالإيدز” في المستشفى الجامعي

كما أكد مدير الصحة والسكان بولاية سطيف عبد الحكيم دهان، ان مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى سطيف، اكتشفت وجود حالة تظهر عليها أعراض داء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا”

و قال مدير الصحة “للنهار أون لاين”، أن الحالة تتعلق بعامل مهني بمصلحة الجراحة العامة التابعة للمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور.

الذي ظهرت عليه اعراض أشتبه فيها أنها أعراض فيروس كوفيد. ليتم توجيه المصاب إلى مصلحة الأمراض المعدية. لتبين التحاليل فيما بعد ان الشاب العامل المهني يحمل فيروس فقدان المناعة المكتسبة “أيدز”.

و أكد ذات المتحدث، أنه تم على الفور إتخاذ تدابير العزل واخضاعه للعلاج من طرف مصلحة الأمراض المعدية ومرض الأيدز.

التي بدورها قامت بفتح تحقيق وبائي عن مصدر الاصابة كما هو معمول به في العالم. في حين طمأن الراي العام أن الوضع مسيطر عليه. و لم يتبين أي حامل آخر لفيروس داء المناعة المكتسبة من محيط المريض.

كما أشار مدير الصحة حكيم دهان، إلى أن هذا النوع من المرض كان مقلق في سنوات الثمانينات. اما اليوم فأصبح المريض يتعايش مع هذا المرض ويخضع للعلاج.

كما أن الطب الحديث توصل الى كبح نسب العدوى إلى حد كبير.