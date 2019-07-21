سطيف.. وفاة شابين اختناقا في بئر بأولاد حشيش

اهتزت عشية اليوم اولاد حشيش في سطيف على وقع وفاة شابين شقيقين اختناقا داخل بئر بحي شوف لكداد.

“بوبكر ومحمد” صاحبا 28 و 32 سنة توفا اختناقا بغاز ثاني أوكسيد الكربون وهما يحاولان تنظيفا البئر بمحرك تقليدي.

كما أكد مصدر النهار اون لاين ان سكان الحي تحركو بموجة من الغضب نحو مستشفى سعادنة عبد النور رافعين شعارات “عياش مات ومزال مزال ليموتو.

محملين السلطات المحلية المسؤولية نتيجة إدارة ظهورهم على مطالب تزويد المنطقة بالمياه التي انقطعت لمدة طويلة، في حين انتشرت قواة حفظ النظام.

فيما أكد نفس المصدر أن والي الولاية محمد بلكاتب تنقل على جناح السرعة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ليقرأ على أرواحهما الفاتحة ووعده في نفس الوقت المحتجين بالتدخل السريع لاحتواء المطالب وهذا بتزويد المنطقة ببئر ارتوازي.