سطيف.. وفاة شاب إثر تعرضه للسعة نحل!

لفظ الشاب سرار عبد المالك، البالغ من العمر 19 سنة، أنفاسه الأخيرة صباح يوم الأربعاء المنصرم بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، بعد تعرضه لحالة اختناق حادة إثر لسعة نحل داخل مقهى وسط مدينة رأس الماء ببلدية قجال.

وحسب ما أفاد به مصدر محلي، فإن الضحية كان يتناول كأس عصير بالمقهى في حدود الساعة الثامنة صباحا. قبل أن يغادر باتجاه مكان عمله بقرية بئر الأبيض. وخلال الطريق أحس بضيق في التنفس وتورم على مستوى القصبة الهوائية.

وعلى إثر ذلك، تم نقل الضحية إلى العيادة الطبية ببئر الأبيض أين تلقى الإسعافات الأولية. قبل أن يتم تحويله إلى مصلحة طب الأنف والحنجرة بالمستشفى الجامعي بسطيف. حيث وافته المنية في حدود الساعة 11:00 صباحا.

تحقيق وتشديد الرقابة

وفور وقوع الحادثة، باشرت مصالح الأمن ومصالح التجارة تحقيقا ميدانيا للوقوف على أسباب استفحال ظاهرة تواجد أسراب النحل داخل المقاهي والمحلات التجارية.

وأسفر الجرد الأولي عن تسجيل عدة شكاوى سابقة من مواطنين بخصوص لسعات النحل داخل فضاءات عمومية. أرجعتها الجهات المختصة إلى عدم الالتزام ببعض شروط النظافة الصحية عند عرض المنتوج من طرف بعض بائعي الحلويات والمثلجات وأصحاب المقاهي.

وفي هذا السياق، أسدت مصالح التجارة تعليمات بالتنسيق مع مصالح الأمن، تقضي بتكثيف عمليات المراقبة على مستوى المقاهي ومحلات بيع الحلويات والمثلجات. للتأكد من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة وسلامة المستهلك.

مطالبة بالتدخل

وقد خلفت الحادثة حزنا واستياء في أوساط سكان المنطقة، الذين طالبوا المصالح المختصة بالتدخل العاجل. لمكافحة انتشار أسراب النحل في الوسط العمراني والمحلات التجارية، ووضع حد لهذه الظاهرة.