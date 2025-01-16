سطيف.. وفاة شاب ثلاثيني بطلقة نارية

اهتزت منطقة مدينة العلمة بولاية سطيف، في منتصف ليلة البارحة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب ( س.ل) بغابة بن بلة وسط المدينة.

وحسب قريب الضحية فان الجريمة وقعت بعدما اقدم شخص يقطن بحي المنكوبين على قتل قرّبيه باستخدام سلاح ناري. أصابته على مستوى الرقبة اردته قتيلا بمدخل الغابة الوقت الذي تدخلت فيه قوات الأمن فور تلقي البلاغ بخصوص الجريمة، لتبدأ التحقيقات في ملابسات الحادث. وانطلاق عملية البحث لتوقيف الجاني التي لا تزال مستمرة لحد الساعة

وبحسب نفس المصدر، فان الجريمة وقعت في مدخل الغابة التي أصبحت مرتع للمنحرفين ومكان لشرب كل أنواع المخدرات والخمور. موكدا ان أسباب اقدام الجاني على فعلته مجهولة.

كما تجدر الاشارة ان تدعيات الحادث الدموي خلف صدمة كبيرة في نفوس سكان مدينة العلمة التي أصبحت تشهد جرائم بشعة من خطف وقتل في هذا المكان بالذات. الذي صرفت فيه الدولة اكثر من 20 مليار سنتيم لترميمه وتخصيصه كفضاء موجه للعائلات. لاكثر من عشر سنوات ولم يدخل الخدمة لأسباب تبقى في عنق مصالح البلدية التي هي مطالبة من الرأي العام تقديم تفسيرات لذلك.