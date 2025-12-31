سطيف: وفاة شاب وتسمم آخر جراء غاز أحادي أكسيد الكربون

شهدت ولاية سطيف حادث تسمم مأساوي اليوم بسبب انبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون من مدفأة في منزل بدوار أولاد قاسم.بلدية قلال. دائرة عين ولمان.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الفرق على الساعة 13:52ـ حيث أسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 18 سنة. تم نقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث، في حين تم إسعاف شخص آخر يبلغ من العمر 57 سنة. ويعاني من ضيق في التنفس، وهو في حالة حرجة. وقد نقل على وجه السرعة. إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وتدعو مصالح الحماية المدنية جميع المواطنين إلى توخي الحذر عند استخدام أجهزة التدفئة والتأكد من التهوية الجيدة للمساكن. لتجنب مخاطر التسمم بهذا الغاز القاتل.