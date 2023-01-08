سطيف..وفاة شخصين اثر انقلاب سيارة ببلدية عين ارنات

خلف حادث مرور خطير وفاة شخصين وإصابة ثالث بأضرار طفيفة، أمسية اليوم، اثر انحراف وانقلاب سيارة رونو كمبيس على الطريق البلدي رقم 581 الرابط بين عين آرنات وقرية تيملوكة بذات البلدية.

وحسب مصادر من الحماية المدنية فان الضحيتان المتوفيتان فارقتا الحياة في مكان الحادث وهما بالغتين من العمر 15سنة و17 سنة.

أما الثالث المصاب فلم يتجاوز عمره 16 سنة وهو سائق السيارة. أين تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين آرنات لنقل كل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجامعي سطيف.