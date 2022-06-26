سطيف..وفاة شخصين اثر حرائق اندلعت على حدود بلدية حربيل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اخر، اثر حريقين اندلعا في المحيطات الفلاحية بكل من دوار الشريقات والمكان المسمى سبعة منعرجات بتراب بلدية حمام قرقور على حدود بلدية حربيل شمال غرب سطيف.

وتدخلت ظهر اليوم الأحد، فرق الحماية المدنية سطيف التابعة لوحدات قنزات وبوقاعة مدعمة بوحدة بني ورثيلان والرتل المتحرك للوحدة الرئيسية سطيف لأجل إخماد الحريقين.

هذا وانتشرت النيران بفعل الحرارة والرياح إلى بساتين أشجار مثمرة في محيط المنازل بمداشر المنطقة،

ولقي شخصين مصرعهما وأصيب عون للحماية المدنية من وحدة بوقاعة 30سنة بحروق من الدرجة الثانية في اليدين والرأس تم نقله إلى مستشفى السعيد عوامري بوقاعة، فيما مازالت عملية الإخماد متواصلة.