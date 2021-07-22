سطيف: وفاة شخصين في انقلاب سيارة

لقي شخصين حتفهما، ليلة أمس الأربعاء، في حادث مرور وقع بالطريق الإجتنابي رقم 5 الباز، بولاية سطيف.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم الخميس، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين أرنات ليلة البارحة في حدود الساعة 23سا و 53 د، لأجل حادث مرور مروع وقع بالطريق الاجتنابي رقم 5 الباز.

وتمثّل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع رونو كومبيس، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة ومرافقه في عين المكان بالغين من العمر 39 و 35 سنة.

هذا و تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الحثث بالمستشفى الجامعي سطيف.