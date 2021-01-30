سطيف: وفاة شخصين وإصابة 5 أخرين إثر حادث مرور ببلدية بازر سكرة

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 أشخاص أخرين، إثر حادث مرور وقع بين بلدية بازر سكرة وحمام السخنة بمنطقة لمعايز.

لتتدخل مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، لإجلاء الضحايا، في الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 77.

بدوار لمعايز بتراب بلدية بازر سكرة جنوب العلمة، أين أسفر عن وفاة شخصين 66 سنة وطفل يبلغ 4 سنوات.

كما جرح 5 أشخاص من بيهم 3 نساء، تتواجد واحدة منهم في حالة خطرة جدا.

تفاصيل الحادث تعود بعد انحراف سيارة سياحية (ليفان320) واصطدامها بجدار الإحاطة لمؤسسة خاصة.

ليتم إجلاء الجرحى إلى العيادة الصحية المتعددة الخدمات حمام السخنة، فيما تم تحويل إمرأة إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة بعد تعقد حالتها الصحية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف هذا الحادث.