سطيف.. وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادثي مرور 

تسبب حادثين خطيرين للمرور، اليوم الثلاثاء، في وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين بأضرار متفاوتة، بولاية سطيف.

أودى حادث المرور الأول، بحياة أم بالغة من العمر 25سنة، وإصابة ابنها البالغ من العمر 3سنوات وكذا إصابة زوجها وأمه وأخته ويبلغون من العمر 31سنة، 56 سنة و28 سنة على التوالي.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية “هونداي أكسنت” خاصة بالعائلة، بشاحنة من الحجم المتوسط “هونداي HD65” على الطريق الولائي رقم 171 بقرية براو بلدية بازر السكرة جنوب العلمة.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية النقيب لعمامرة أحمد، أن فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة تكفلت باسعاف ونقل كل الضحايا إلى مستشفى الخثير صروب.

كما أضاف نفس المصدر أن عناصر وحدة الحماية المدنية لعين آرنات تكفلت بنجدة 5 مصابين “تبلغ أعمارهم بين 27 و58سنة” تعرضوا لأضرار متفاوتة الخطورة في حادث آخر.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين “بيجو 106ورونو سامبول” على الطريق الوطني رقم 28 بالمخرج الجنوبي لبلدية مزلوق، تم إجلاؤهم إلى المستشفى الجامعي سطيف لتلقي العلاج اللازم.