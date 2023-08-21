سطيف.. وفاة شخص اثر حادث مرور ببلدية الأوريسا

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الاجتنابي الموان بلدية الأوريسا بولاية سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت فرق النجدة للمركز المتقدم للحماية المدنية المقدم عبد المجيد دربال سطيف، أمسية اليوم، على الساعة 20و07د لحادث مرور خطير أودى بحياة رجل بالغ من العمر 44سنة.

حيث تعرض لحادث دهس على مستوى الطريق الاجتنابي الموان بلدية الأوريسا.

ليتم نقل جثة الضحية إلى المصلحة المعنية للمستشفى الجامعي سطيف بعد إتمام مصالح الدرك الوطني لتحقيقاتها في ظروف الحادث.