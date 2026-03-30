سطيف: وفاة شخص تسمما بالغاز

تدخلت ظهر اليوم الإثنين في حدود الساعة: 13و45د فرق الحماية المدنية لوحدة سرج الغول لاسعاف شخص داخل منزل. بدوار الحشيشية بلدية سرج الغول دائرة بابور شمال سطيف. وجدا متوفيا في غرفة النوم، بلغ من العمر 31سنة.

كما يحتمل تعرض الشاب للتسمم الحاد بغازات الاحتراق (أكسيد الكربون) المنبعثة من مدفأة غاز البوتان التي لا تتوفر على قناة تصريف الغازات المحترقة.

وبعد اتمام المصالح المعنية للتحقيقات الميدانية في ظروف هذا الحادث تم نقل جثته إلى المصالح الصحية المحلية.