سطيف.. وفاة شخص تسمما بالغاز

لقي شخص حتفه، اليوم السبت، إثر تعرضه لتسمم بغازات الاحتراق السامة المنبعثة من مولد كهربائي داخل مسكنه الكائن بقرية شرفة وادة بلدية عين لقراج بدائرة بني ورثيلان شمال غرب سطيف.

وأوضحت مصالخ الحماية المدنية، أن فرق وحدة بني ورثيلان تدخلت من أجل إسعاف شخص داخل مسكنه الكائن بقرية شرفة+. وادة بلدية عين لقراج بدائرة بني ورثيلان شمال غرب سطيف.

مشيرة أن الضحية عُثر عليه متوفى في غرفة النوم، وهو رجل بالغ من العمر 54سنة .

كما أوضحت أنه حسب المعاينات الأولية، من المحتمل جدا أن يعود سبب الوفاة إلى استنشاق غازات الاحتراق السامة. المنبعثة من مولد كهربائي كان موضوعًا في الغرفة الثانية المجاورة بذات المنزل، أين تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى بني ورثيلان.

